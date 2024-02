Bruscolotti: “Zielinski? Metterlo fuori rosa è una punizione”

L’ex capitano del Napoli Peppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di “Tifo Azzurro”

L’ex capitano del Napoli Peppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di “Tifo Azzurro”: “Kvaratskhelia? La società ci pensa a rinnovarlo a certe cifre, specialmente se non va in Champions League. A fine stagione non sai come andrà e potrebbe anche cederlo. Il mercato ti impone di dargli determinate somme, il procuratore avrà sicuramente in mano delle offerte da altre squadre. Zielinski? Non ci meravigliamo che un calciatore andrà via a zero, ci sono stati altri casi in questi anni. Metterlo fuori rosa è una punizione”.