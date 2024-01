Bucchi boccia il cambio modulo: "Idee poco chiare. Così Traoré non avrebbe spazio"

Christian Bucchi, allenatore ed ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Christian Bucchi, allenatore ed ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il cambio di modulo ha prodotto effetti benefici anche se il Napoli ha avuto difficoltà nella ripartenza dell’azione e si è visto a tratti un 5-4-1. Quindi prenderei con le molle l’ipotesi di cambio modulo in maniera definitiva. Al netto di queste normali problematiche da adattamento ieri c’è stata un’ottima prestazione perché la squadra ha limitato moltissimo la Fiorentina, c’è stato un passo in avanti nella prestazione.

Per il futuro non so, se questa è l’idea anche per il prosieguo perché è stato preso un giocatore come Traorè che con questo sistema di gioco andrebbe a spegnersi? A meno che non si passi al 3-4-1-2 non vedo spazi per Traorè. Il Napoli, in questo momento, deve avere le idee chiare, anzi chiarissime. Per necessità o emergenza il centrocampo a due ci poteva stare, ma questa squadra ha dimostrato che con la mediana a tre gioca in modo totalmente diverso e sfruttando le qualità dei vari Anguissa e Zielinski. Il palleggio e il possesso sono stati straordinari con il 4-3-3, nella cui mediana Lobotka si è esaltato. Per questo dico che dovrà fare una scelta in futuro, anche per orientare il mercato. Io terrei Zerbin, vista la gara di ieri è assolutamente da confermare anche perché mi sono piaciute molto le sue parole a fine gara. Ha dimostrato una grandissima maturità oltre alle qualità che ha mostrato in campo. Ma con l’arrivo di Ngonge e con gli altri esterni gli spazi per lui sarebbero pochissimi comunque”.