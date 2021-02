Bucchi: “Gattuso? Strano che dopo qualche sconfitta si metta in discussione il progetto”

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto l'allenatore Christian Bucchi. “L’anomalia che rappresenta il Napoli sta nel fatto che ha trovato un allenatore giovane, preparata e un fuoriclasse di persona, anche la questione rinnovo va avanti da mesi. Se si parla di rinnovo e siamo ai dettagli da giorni evidentemente c’è un percorso da fare con quell’allenatore. Non può accadere che dopo qualche sconfitta – di cui alcune assurde, come quella contro lo Spezia – tutto venga messo in discussione. Penso che questo abbia fatto male a Gattuso. Penso anche a Fonseca, che è stato messo almeno 15 volte in un anno e mezzo in discussione senza trattativa di rinnovo. Gattuso ha le spalle larghe e sa che accadono anche queste cose. Il presidente è di una intelligenza estrema, troverà il modo e il tempo per risolvere la situazione. Sono due leader e il Napoli ha un grandissimo dirigente come Giuntoli. Il Napoli è strutturato bene e sarebbe ottimo se questa partnership andasse avanti per molti anni.

Sicuramente giocare ogni 3 giorni toglie energie, per questo serve una rosa profonda. Ho ancora negli occhi la meravigliosa prestazione contro l’Atalanta in campionato. Difficile replicarla domani, anche perché c’erano Mertens e Osimhen e hanno massacrato l’Atalanta. Spero che il Napoli riesca ad essere come piace a noi: quadrato, fastidioso, difficile da affrontare e che diverte quando ha la palla. Gli ultimi 15′ della gara di ritorno saranno decisivi per la qualificazione”.