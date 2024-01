Bucchi: "Il Napoli non ha giocatori per difesa bassa e ripartenza se non Osimhen"

L'ex azzurro Christian Bucchi ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte.

L'ex azzurro Christian Bucchi ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “L’assetto tattico adottato dal Napoli richiede una lettura a più livelli: le ultime tre partite hanno mostrato una squadra equilibrata, compatta, che ha concesso poco ma ha avuto un possesso palla sterile, zero conclusioni in porta. Occorre trovare un equilibrio: le squadre di Mazzarri hanno sempre fatto gol (con Cavani, Quagliarella, Lavezzi) ma erano costruite per fare ripartenze a campo aperto e difesa bassa: questo Napoli non ha caratteristiche per giocare a campo aperto se non con Osimhen. Questa squadra è costruita per fraseggiare e palleggiare ed arrivare in porta costruendo l’azione dal basso. Bisognerà privilegiare giocatori in mezzo al campo più fisici e utilizzare i “quinti” che abbiano gamba nei 60-70 metri, se si vuole continuare a giocare in questo modo. Le assenze hanno senza dubbio condizionato la prestazione del Napoli con la Lazio, ma bisogna scegliere la strada da perseguire. Non credo che la soluzione per questo tipo di squadra sia quella di chiudersi e giocare in contropiede.

Se la squadra si mentalizzando su questo assetto, poi è difficile tornare all’assetto precedente. La sensazione è che si stia impregnando questa squadra di una mentalità che non le appartiene: mettersi dietro e subire l’avversario invece di proporre calcio e provare a fare gol, anche rischiando di subirne. Non posso pensare che la Roma possa ambire a giocarsi il quarto posto a discapito del Napoli. Certo, gli azzurri vivono un momento difficile e non possono replicare quanto fatto lo scorso anno ma questo non significa che non possa ritrovarsi nello spirito: il Napoli deve ambire serenamente al quarto posto. Atalanta e Roma stanno vivendo forse un momento migliore del Napoli ma gli azzurri devono crederci e devono ambire assolutamente al quarto posto, che è alla loro portata.

Tanti giocatori offensivi nel Napoli, sto seguendo con curiosità per capire la strada che sta intraprendendo il Napoli: il mercato deve portare giocatori funzionali al sistema di gioco che la squadra vorrà utilizzare. L’arrivo di Traorè mi fa pensare che si andrà sul 4-3-3 o sul 4-2-3-1. Traorè può fare la mezzala o l’esterno d’attacco, meno esterno per caratteristiche iniziali di Kvara o Politano ma adattabile in virtù delle sue qualità. Bisogna capire che direzione prendere ed operare di conseguenza”.