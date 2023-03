Bucchi: “Kim superiore a Van Dijk! Dico no alla 10 a Kvara. Osimhen? Immarcabile!”

Christian Bucchi, allenatore ed ex attaccante del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione ‘La Città del Pallone’

Christian Bucchi , allenatore ed ex attaccante del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione ‘La Città del Pallone’: “Kvaratskhelia ha fatto un goal pazzesco. Riesce ad abbinare velocità, potenza e controllo palla in un modo incredibile. Lo stesso Osimhen sbaglia un controllo o un appoggio, ma Kvara no, oggi il georgiano è unico. Non c’è un calciatore forte come lui a determinati livelli, è un top assoluto nel suo ruolo.

Sono stato a Napoli per due giorni nello scorso week end ed ho avuto la sensazione che Maradona fosse ancora lì, in una delle abitazioni dei Quartieri Spagnoli, lì dov’è il suo murale. Sono stato felice di aver trasferito l’amore per la città di Napoli anche ai miei figli che finalmente hanno avuto modo di poterla ammirare da vicino.

La 10 a Kvara? Non gliela darei, di Maradona ce n’è stato uno e resterà unico. Osimhen? E’ immarcabile nell’uno contro uno. Le caratteristiche fisiche e tattiche di Osimhen lo rendono un giocatore che può spostare sempre gli equilibri.

Cosa ruberei ad Osimhen e Kvara? Sono giovani, ma già dotati da madre natura. Hanno velocità e potenza, qualità naturali. Ma una caratteristica che mi colpito molto è l’impatto mentale che hanno avuto entrambi in una piazza difficile come Napoli. Avrei voluto rubare loro un po’ di tutto. I complimenti vanno a chi li ha presi e li ha portati a Napoli. Oltre all’aspetto offensivo, nel Napoli redo ci sia il difensore più forte al mondo. Ha la struttura, la velocità, potenza, anticipo, il coraggio, l’apprendimento, come nessun’altro. Oggi Van Dijk non è ai livelli di Kim che mi ha impressionato in un modo incredibile”.