Bucchi: "Sento spesso De Zerbi, parliamo di Napoli ma ora non si vede in Italia"

Bucchi, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal

TuttoNapoli.net

Cristian Bucchi, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal: “Modulo? Il mercato determinerà molto, c’è ancora da capire solo Mazzarri e De Laurentiis possono saperlo. Non penso che Raspadori possa essere penalizzato da questo nuovo modo di giocare, potrebbe giocare dietro l’unica punta al fianco di un compagno. Bisogna capire per quale sistema di gioco si sta lavorando, l’arrivo di Traore mi fa pensare che questa squadra continuerà a giocare con i due esterni larghi d’attacco. Lindstrom? Ha bisogno di giocare, potrebbe essere il sostituto naturale di Kvaratskhelia.

De Zerbi? Lo sento spesso, abbiamo parlato di Lindstrom, pensa che sia un giocatore molto forte. Abbiamo parlato anche di Napoli, tantissime volte, mi piacerebbe tantissimo vederlo sulla panchina azzurra, ma mi ha detto che in questo momento non è vicino al calcio italiano. In Inghilterra ha trovato la sua dimensione, li il ruolo dell’allenatore viene vissuto nel modo migliore: il centro sportivo del Brighton, lo stadio e tutto quello che è attorno al club inglese è straordinario”.