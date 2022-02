Bucchi svela: "Sassuolo e Napoli avevano l'accordo per la cessione di Berardi"

Cristian Bucchi, ex attaccante del Napoli e attuale tecnico della Triestina, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli anche di Domenico Berardi, tra i possibili eredi di Lorenzo Insigne in maglia azzurra: "Vi svelo un retroscena. Nella stagione 2017/18 quando ero sulla panchina del Sassuolo, nell’ultimo giorno di mercato si era raggiunto l’accordo per la cessione di Domenico Berardi al Napoli in cambio di Zapata e Strinic. Era un’operazione conclusa, ma non ho mai saputo perché non se ne fece più nulla. Questo vi fa capire che c’è un gradimento reciproco tra il calciatore e la società azzurra. Berardi è in momento della carriera in cui deve tentare qualcosa di grande e Napoli può essere la piazza giusta per lui.

Frattesi? Ho allenato Frattesi e posso dire che ha una voglia, una dedizione e una sfrontatezza non comuni. Secondo me lui è un calciatore che in questo Napoli ci starebbe benissimo. Ha una grande personalità, non ha paura di giocare ed è migliorato molto ultimamente nella gestione della palla. E’ un centrocampista moderno da ‘box to box’ come dicono in Inghilterra.

Bajrami? Altro grande calciatore è Bajrami. Io l’ho allenato all’Empoli nei suoi primi mesi in Italia. Lui veniva da tanti anni di calcio svizzero ed infatti all’inizio era un po’ spaesato perché si era trovato improvvisamente in una realtà diversa. Una volta superato il periodo si è dimostrato un grande calciatore che ha grande velocità e forza nelle gambe unita a grande tecnica e qualità. Molto meglio lui, per esempio, di Nandez.

Osimhen? Nell’ultimo anno Victor ha avuto dei miglioramenti clamorosi. Lo vedo completamente diverso rispetto a quello visto ad inizio della scorsa stagione. Ha imparato a tener palla, a far salire la squadra, a dialogare con i compagni e poi è diventato molto più abile a destreggiarsi in area di rigore. E’ giovane e quindi può ancora migliorare in tutto, ma nel giro di un paio di anni diventerà uno dei 5 attaccanti più forti al Mondo”.