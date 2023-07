Bucchi svela: “Un mese fa avrei preferito perdere Osimhen e non Kim”

Christian Bucchi, ex azzurro ed allenatore, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

Christian Bucchi, ex azzurro ed allenatore, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Osimhen? Un mese fa avrei preferito perdere lui e non Kim, perché economicamente poi il Napoli avrebbe ricavato un vantaggio enorme, fermo restando che anche il nigeriano è un attaccante che sposta gli equilibri. Perderlo ora sarebbe un disastro, anche perché ogni anno fa miglioramenti sensibili, nonostante le assenze per coppa d’Africa ed infortuni.

Offensivamente abbiamo tanti giocatori bravi, magari pochissimi con le caratteristiche di Osimhen, nessuno con quelle di Kim. Il coreano è unico, lo è pure Osimhen, certo, ma forse Kim lo è di più…”.