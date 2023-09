Bucchi vota Raspadori: "Lo metterei in campo a prescindere, ora è in fiducia"

Cristian Bucchi, ex attaccante azzurro e allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Cristian Bucchi, ex attaccante azzurro e allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Raspadori sta bene, è carico e la titolarità in Nazionale ha aumentato la sua fiducia. Io lo metterei in campo a prescindere contro il Genoa, è uno che ha qualità. Certo, sull'esterno è un po' sacrificato, ma è un piacere vederlo in campo, seppur adattato".