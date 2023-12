Bucchioni a sorpresa: "Napoli superiore al Barça. Cambiereste Osimhen con Lewandowski?"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: "Il Napoli al momento è quasi favorito contro il Barcellona, sono onesto. Sarebbero potute capitare squadre ben più forti e attrezzate. La Lazio ha beccato il Bayern che è ai limiti dell'imbattibile... Il Barça non è più quella squadra lì, anzi è una squadra che concede spazi e che se la gioca negli spazi aperti. Questo può aiutare i talenti del Napoli, che può approfittare del momento storico poco felice dei catalani. Persino Lewandowski sta avendo serie difficoltà, contornato com'è da una squadra non fortissima.

Solo la Real Sociedad sarebbe stato un sorteggio più morbido di questo Barcellona, che è una squadra battibile. Chiaramente, il Napoli deve arrivare a febbraio con dei miglioramenti sensibili e con una fase difensiva più solida. Gli azzurri è come se avessero l'influenza, quindi lasciamoli guarire. Si sfideranno tanti campioni tra Napoli e Barcellona. Oggi li cambieresti i tuoi calciatori con quelli del Barça? Non è così scontato, mi terrei quasi quelli del Napoli. Lewandowski è stato un monumento del calcio europeo, ma ad oggi Osimhen mi sembra più forte. Stesso dicasi nel confronto tra Kvara e Joao Felix".

Sulla lotta al quarto posto: "Il Bologna sta giocando un calcio stellare, è sotto gli occhi di tutti. Thiago Motta sta facendo un super lavoro e vuole andare oltre le possibilità del proprio gruppo. Quanto può durare, però? Bisogna chiederselo. Il Napoli deve pensare solo a sé stesso, però: ha tutto per 'ammazzare' la lotta al quarto posto, per rosa e talento. Contro il Cagliari abbiamo visto squarci del Napoli dello scorso anno, ma deve recuperare l'esterno di sinistra e la tenuta difensiva. Come è tornato Mario Rui, la squadra ha avuto un altro peso. Caos Supercoppa italiana? Capisco che i soldi fanno comodo a tutti, ma conta più la dignità. Siamo la Lega Calcio, va rispettato non solo economicamente. Non è che siamo delle marionette gestite dal danaro, bisogna avere rispetto".