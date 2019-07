Bucchioni: "Accordo Napoli-Lille per Pépé, resta un ultimo passaggio! Ecco il motivo dell'accelerata"

Focus sul mercato del Napoli, che ha avuto un sussulto nella giornata di ieri con l'arrivo a Dimaro degli agenti di Pépé. Ne ha parlato anche Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "Il grande giro degli attaccanti sta per cominciare e a muovere la prima pedina potrebbe essere il Napoli che sta cercando di chiudere per l’ivoriano Pepè, del Lille, 24 anni. I suoi agenti ieri erano a Dimaro, hanno voluto parlare anche con Ancelotti per capire ogni dettaglio, compresa la collocazione tecnico-tattica del giocatore, prima di prendere la decisione finale. Il Napoli avrebbe infatti già in mano un accordo di massima con il Lille al quale andrebbero ottanta milioni (15 per cento all’Angers che ha lanciato Pepe’), una parte dei quali cash, un’altra in una rosa di giocatori da scegliere, messi a disposizione del Napoli e ancora da valutare. Il più probabile e gradito dovrebbe essere Ounas valutato 20 milioni.

LA VOLONTA' DEL GIOCATORE - Per chiudere l’operazione resta da convincere Pepè al quale sono stati proposti cinque milioni di euro per cinque anni di contratto più una commissione agli agenti di altri cinque milioni. Non sarà facile. Ma restano alla finestra anche il Manchester e l’Inter che su Pepè hanno gli occhi da tempo.

PERCHE' L'ACCELERATA? - Il Manchester ha pensato all’ivoriano per sostituire Lukaku in procinto di passare all’Inter, mentre l’Inter ha pensato a Pepè qualora non dovesse arrivare al belga. Ora il Napoli è in netto vantaggio, c’è l’ok di Ancelotti e se arriverà in tempi stretti l’ok del giocatore, il Napoli avrebbe sistemato anche l’attacco. Con Milik, incedibile per Ancelotti, Pepè potrebbe far coppia anche in un classico 4-4-2 e non solo essere un’alternativa o un esterno del 4-2-3-1. Perché questa accelerata su Pepè? Probabilmente perché Giuntoli ha visto troppe difficoltà per arrivare a Icardi. L’Inter non è disposta a svendere (servono sessanta milioni) e Icardi non sarebbe stato un partner ideale per Milik, ma soltanto un’alternativa. Comunque l’opzione resta valida se non dovesse dire sì Pepè anche se nell’ambiente azzurro c’è molta fiducia.