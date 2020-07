Bucchioni: "Ancelotti non era in sintonia col gruppo, Gattuso ha fatto cose straordinarie"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista fiorentino, che ha elogiato Rino Gattuso: “I fatti dicono che Gattuso ha fatto cose straordinarie: la squadra crede in lui ed il lavoro è evidente, lo si vede sul campo. Il modo di fare di Ancelotti non era in sintonia col gruppo Napoli che ha diversi leader, ma ha bisogno di un leader in panchina. Ancelotti ha allenato sempre grandi giocatori ed ha sempre pensato che i calciatori si debbano gestire da soli, ma non è sempre così e non ha capito che doveva incidere di più entrando in maniera diversa nel gruppo, come sta facendo Gattuso”.