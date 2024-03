Bucchioni avverte: "Col Torino è più dura che con la Juve! Calzona? Un premio lo merita"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: "Napoli-Torino può dare tantissimo a Calzona. Ogni partita ora deve essere valida per ritrovare il filo e fiducia. Contro la Juventus c'è stata una reazione importante dopo il pareggio di Chiesa, anche se deve migliorare ancora molto in difesa. Di certo, la stagione resta sfortunata, ma questo terzo ciclo di Calzona può davvero rappresentare la svolta. La gara col Torino è più complicata però rispetto a quella contro la Juventus. E' un paradosso, ma è una squadra fisica che non ti fa giocare. Se il Napoli supererà questo test, si presenterà alla grandissima per la sfida contro il Barcellona. Fare risultato in Catalunya è possibile, mi verrebbe da dire ora o mai più. A questo Barcellona ormai c'è solo il nome che fa paura, poi vive un momento tra i peggiori della sua storia recente. Il Napoli non dovrà non dovrà commettere l'errore di pensare già alla Champions, significherebbe che questa squadra sarebbe davvero immatura. Non credo sia questo il caso.

Una permanenza di Calzona? Non serve battere per forza il Barcellona per guadagnarsela. Sarebbe un'impresa storica, comunque. Se in questi due-tre mesi centrerà la Champions League, va data una ricompensa a Calzona. Ha preso una squadra a pezzi e in poco tempo l'ha rimessa in piedi. Ora è all'inizio di questo percorso, quindi andiamo con calma. Calzona non è un genio del calcio, per adesso. Andiamo con cautela, ma i presupposti sono buoni. De Laurentiis poi sa bene che non può sbagliare un altro allenatore anche la prossima stagione. La qualificazione alla Champions? Mancano 11 giornate, c'è ancora molto margine. Se il Napoli ritrova continuità di rendimento, allora qualcosina potrà aprirsi. Il Bologna e la Roma viaggiano, l'Atalanta ora è un po' calata ma è una squadra forte".