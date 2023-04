Bucchioni: “Contro il Milan la testa tornerà ad accendersi, Napoli ancora favorito al 60%”

"Il Napoli è ancora tra le favorite per arrivare in finale, mi sorprendono gli attacchi a De Laurentiis".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è meno intenso nel gioco, ma è umano perché la squadra sa di aver già vinto lo scudetto. Credo che mercoledì la testa tornerà ad accendersi con le motivazioni, il Napoli metterà dentro tutte le energie. Se prima davo il Napoli favorito al 70% ora forse dopo il 4-0 lo è al 60%, ma mi aspetto comunque quella squadra che ha incantato. Il Napoli è ancora tra le favorite per arrivare in finale, mi sorprendono gli attacchi a De Laurentiis. Il presidente ha ragione quando dice che negli stadi non possono più esserci situazioni borderline.