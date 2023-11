Bucchioni: "Garcia? Uomo sbagliato al posto sbagliato. Questo Napoli va avanti per i singoli”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: "Il calo del Napoli era prevedibile dopo lo Scudetto. Quando tocchi un livello come quello dello scorso anno, volente o nolente subisci un rilassamento. Con Spalletti, tutto il gruppo è riuscito a superare i propri limiti ed ha raggiunto un risultato davvero straordinario. Ora serve riavviare e ravvivare le motivazioni, ma è un processo lungo che richiede tempo. In questo poi incide non avere un'identità di gioco ben chiara, ma non può essere solo colpa del nuovo allenatore. Garcia ha dei problemi, non mi è mai sembrato dentro la squadra. E' evidente che sia l'uomo sbagliato al posto sbagliato, anche De Laurentiis lo ha commissariato del tutto.

Le sue scelte e le sue dichiarazioni sono discutibili, come discutibile è l'atteggiamento del gruppo che non ha feeling con l'allenatore. La squadra è più leggera e superficiale e lo si vede nel gol subito contro l'Union Berlino. Si è perso il senso del gioco e del meccanismo perfetto dello scorso anno. L'Union era in assoluta difficoltà e andava sbranato, invece gli azzurri hanno mancato di mentalità. Poi Garcia ha avviato tardi i cambi, tolto Politano migliore in campo... Simeone lo scorso anno entrava e decideva, si sentiva coinvolto al 100%. Ora invece vediamo come sta andando. Questo Napoli va avanti per forza dei singoli, per questo Politano spicca: gioca più per sé stesso e meno per i meccanismi del gruppo. Così, però, si va poco lontano in campionato ed in Champions".