Bucchioni: "Il Napoli fa innamorare: non lo dicono, ma il loro obiettivo è la Champions"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre

Il giornalista sportivo Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: "Per descrivere questo Napoli sto perdendo gli aggettivi. Dobbiamo cercarne di nuovi sul vocabolario. Già dissi, qualche tempo fa, che questo Napoli potrebbe assomigliare al Milan di Sacchi per intensità e per tante altre cose. Tutti quelli che amano il calcio dovrebbero innamorarsi di questa squadra che sta esprimendo un calcio straordinario. Si avvicina alla perfezione nei movimenti, nell’intensità, nella voglia di interpretare le partite.

Secondo me nel gruppo se lo stanno dicendo che l’obiettivo è la Champions; pubblicamente no, ma è giusto così. Proseguire con un profilo basso. L’energia del Napoli in questo momento non ha confini. È una squadra che ha una grandissima intensità. Insomma è una straordinaria realtà. Rispetto agli anni scorsi Spalletti è cresciuto. Ed anche le esperienze con calciatori come Totti o Icardi lo hanno arricchito. E poi ha studiato, ha lavorato, è andato a vedere persino Silvio Baldini con la Carrarese, ritenuto un guru. Secondo me nel calcio non devi mai dare nulla per scontato.

Quindi se guardiamo il calendario, sulla carta, la vittoria dello scudetto potrebbe essere scontata. Devi, invece, sempre e comunque tenere alta la tensione in tutte le gare. Anche il turn over lo devi fare con grande intelligenza. Tant'è che Spalletti un cambiamento radicale lo ha pagato contro la Cremonese. Quindi sabato, contro l'Empoli, non mi aspetto una partita per le seconde linee, non mi aspetto un Napoli che pensi di allentare come potremmo fare noi da di fuori. Dall'interno se pensassi in questo modo ti troveresti di fronte ad un calo di questa straordinaria intensità che ora ha il Napoli".