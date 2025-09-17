Bucchioni: "Il Napoli non farà come la Juventus perché è una squadra quadrata"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever - L'estate dei campioni è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: "La Juventus sta portando grandi emozioni. Mancava un po' al calcio italiano. Queste imprese calcistiche fanno comunque parte dello spettacolo, quantomeno dal punto di vista emozionale. Ma devo dire che questa è una squadra piena di difetti, si porta gli avversari in area e prende gol troppo facilmente. Koopemeiners è un fantasma e giocare con tre attaccanti toglie equilibrio.

II Napoli prenderà tanti gol all'Etihad? Non credo. Quella di Conte è una squadra quadrata, che non si butterà a testa bassa in avanti. Gli azzurri hanno la capacità di saper muovere il pallone e allentare la pressione del City. Non mi sembra che De Bruyne sia uno che si emoziona. Lo vedo come un personaggio algido e un po' impermeabile a certe situazioni".