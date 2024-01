Bucchioni: "Mazzarri è tornato a fare il Mazzarri, il 3-4-3 è la strada da battere"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: "Mi aspettavo una reazione vera del Napoli e che Mazzarri facesse il Mazzarri. Ormai era diventato inutile inseguire un passato che non ritornerà, il lavoro di Spalletti è irripetibile. E allora meglio costruire qualcosa di nuovo, con un modulo inedito e con idee fresche. Mazzarri è arrivato ad una giusta sintesi di solidità ed entusiasmo, senza rinnegare tutto come fatto da Garcia. Questo 3-4-3 è la strada da battere: senza, la Fiorentina avrebbe ripetuto lo stesso risultato visto a settembre contro Garcia. Bello o brutto che sia, il calcio deve funzionare e questo di Mazzarri funziona. È l'inizio di un percorso, sono sicuro che rivedremo lo stesso assetto anche in finale di Supercoppa italiana. Il Napoli è diventato mazzarriano, anzi è tornato ad esserlo. Cavani, Lavezzi, Pandev e Hamsik: quel Napoli aveva talento e qualità, quindi Mazzarri sa come gestire i calciatori di tecnica. Se il Napoli riuscisse a vincere la Supercoppa, potrebbe ritrovarsi dopo mesi di confusione. E così il nuovo percorso acquisterebbe entusiasmo e solidità.

Difesa a 3 di questo Napoli la base per Conte? Perché no, potrebbe essere. Gli allenatori bravi sono quelli che sanno cambiare e adattarsi a qualsiasi condizione. Inter o Lazio? L'Inter è troppo più forte dei biancocelesti, ma occhio che si stanno riprendendo. Nelle gare secche possono giocarsela con chiunque. L'Inter resta di un altro pianeta se gioca come sa".