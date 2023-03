Bucchioni non fa drammi: “Nessuna sensazione negativa, sconfitta è solo un episodio”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “La sconfitta contro la Lazio si può considerare un episodio. La prestazione della squadra azzurra è stata buona. L'allenatore avversario ti conosce bene e ti ha chiuso, ha trovato un gol da fuori; ma parliamo solo della seconda sconfitta stagionale, un numero ridicolo se pensiamo, andando indietro nel tempo, alla Juve di Lippi che vinse uno scudetto con 7 sconfitte. Così come è successo con l'Inter, dopo la sosta questa squadra riprenderà il suo cammino. Ricordiamoci poi che 15 punti dalla seconda sono un’enormità. La partita con la Lazio poteva tranquillamente finire 0-0 o 1-1 e non ho nessuna sensazione negativa riguardo il Napoli.