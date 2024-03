Bucchioni: "Osimhen e Kvara andavano venduti dopo lo Scudetto"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “De Laurentiis ha capito che gli sta franando tutto addosso, che il progetto Napoli gli è sfuggito dalle mani. La scena vista a Barcellona è stata inguardabile e questo nervosismo l’ha trasmesso sicuramente alla squadra. Che modo è di approcciarsi alla gara decisiva della stagione? E’ stata una figura magra anche per il nostro calcio, che esporta all’estero questi dirigenti. E’ stato un autogol clamoroso di De Laurentiis. Anche i calciatori hanno le loro colpe, è innegabile, ma a questo punto della stagione puoi farci poco. Ormai nel gruppo del Napoli ci sono mille schegge impazzite che vanno per conto proprio. Uno di questi è Osimhen, che ormai pensa solo ad andar via e incassare il prossimo assegno.

Lo scorso anno avrebbe deciso contro il Barcellona, mentre l’altro ieri è stato snervante. Quasi non glien’è fregato nulla… I calciatori andrebbero richiamati per mostrare un po’ di attaccamento alla maglia e alla piazza. De Laurentiis ha ignorato gli equilibri di spogliatoio e ormai la situazione è diventata ingestibile. A fine anno andranno venduti tanti calciatori e scelto un nuovo allenatore capace di tenere in mano questo gruppo. Osimhen e Kvara, evidentemente, andavano venduti dopo lo Scudetto. Inter-Napoli? Mi aspetto una reazione dell’Inter, anche se hanno già vinto lo Scudetto e lo sa pure il gruppo. Contro l’Atletico, però, la gara è stata brutta. Se il Napoli ritrovasse smalto dovrebbe puntare a battere l’Inter, ma manca l’energia e la brillantezza necessaria per provare una rimonta Champions”.