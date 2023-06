Bucchioni prudente: “ADL ha cercato Sousa, ma non è detto si concretizzerà tutto"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: "Per Sousa e la Salernitana sarà complicato fare un passo indietro. Aver accettato la chiamata di De Laurentiis è comunque un segnale, poi Paulo non è mai stato un allenatore che ha messo radici dove è andato. Alla Fiorentina ha dimostrato di essere un tecnico geniale, però caratterialmente è sempre stato uno inquieto e al tempo ruppe con i viola per la campagna acquisti invernale. Da quello che so io: De Laurentiis ha cercato Sousa, ma è difficile dire se si concretizzerà tutto. ADL è uno abituato a sondare tanti profili, prima di tirare la linea e firmare quello giusto per lui. Il 4-3-3? Non è un problema, Sousa è un allenatore che esalta quelli che ha a disposizione.

A Firenze ha mostrato le cose più interessanti del proprio percorso. Non mi ancorerei troppo ai numeri, Sousa ha dei principi di gioco molto simili a quelli mostrati dal Napoli nell'ultima stagione. E anche la sua Salernitana lo ha fatto vedere senza problemi. Sousa come Spalletti? Sì, lo ricorda per mentalità e voglia costante di crescere. Ha l'inquietudine delle persone geniali. Poi hanno idee di gioco simili".