Bucchioni sicuro: "La sosta è un bene per il Napoli, ripartiranno più carichi"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enzo Bucchioni , giornalista: "Le fasi a gironi dei Mondiali sono sempre state così, un po' meno spettacolari. L'Argentina ha perso, ad esempio, ma non avrà problemi a battere Polonia e Messico nelle prossime due. Di certo alcune Nazionali non si sono presentate al massimo, ma si è alzato il livello delle squadre più piccole. La Francia è una delle favorite al Mondiale e anche l'Argentina lo è, non mi rimangio tutto con una sola sconfitta (ride ndr). C'è stata anche la polemica che in Serie A, gli argentini si siano risparmiati proprio per il Mondiale, ma ci sono tante congiunture che fanno ben sperare l'Albiceleste.

La Serie A da gennaio? È la grande incognita capire come torneranno le big in campionato. Il Napoli ha solo 5 calciatori coinvolti, ma non sappiamo in quali condizioni torneranno arruolabili per Spalletti. Storicamente, quando il Mondiale si giocava in estate, i grandi calciatori non hanno mai avuto grandi annate nella stagione successiva. Si genera un surplus di fatica che incide anche sui campioni e la stanchezza la sentiranno a fine stagione. Poi magari molti avranno anche una carica forte dal vincerlo o dal fare un exploit. Venendo al Napoli, non credo che questi due mesi siano stati un danno. Anzi, sono stati un bene, porteranno energia anche i rientranti dal Mondiale. E poi il Napoli ha le soluzioni in panchina. Ripartirà con la stessa energia a gennaio e rilanciarsi con maggiore brillantezza".