Bucchioni sicuro: "Napoli da scudetto con Bakayoko, anche se Juve e Inter sono avanti"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: "C'è stato un vuoto normativo nel protocollo e bisogna intervenire subito, quel protocollo lì è stato fatto quando la curva dei contagi era più bassa. C'erano molte tensioni già all'epoca, si è trovato un compromesso. In un mondo ideale - e conosciamo bene i nostri polli - non si è cambiato e si è lasciato tutto inalterato. Quindi ci siamo trovati davanti a un caso. Il Napoli è andato dietro a quello che dice l'ASL. Ora è il momento di dare certezze, proprio per dare la possibilità al campionato di procedere nella maniera più corretta. Il campionato ha bisogno di certezze sul modus operandi, mi spaventa se alla fine possa essere sancita l'ultima parola per le ASL. Questa è una roba talmente complicata e difficile che bisogna concordare una linea in tempi rapidi. Bisognava intervenire già prima, quando è scoppiato il caso Genoa. Chiamo in causa anche il Ministero della Salute e dello Sport, ondivaghi. Voto al mercato del Napoli? Mi è piaciuto molto, do un 7. Ha preso anche Bakayoko, un giocatore in stile Allan che recupera palla e dà fisicità. Sono intrigato da Osimhen, può crescere. Direi che può competere per lo Scudetto, anche se Juventus e Inter sono un gradino sopra".