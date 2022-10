Bucchioni: "Spalletti sottovalutato per tutta la carriera, lui e Napoli meritano lo Scudetto"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista.

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: "Spalletti incompiuto e ora la sua rivincita? Me lo auguro davvero, perché se lo merita per tutti i risultati che ha raggiunto e sfiorato nella sua carriera. Con il Napoli potrebbe arrivare l'esaltazione di tutto il suo lavoro. Lui e i napoletani meriterebbero di vincere uno Scudetto. Spalletti è sempre stato sottovalutato nel corso della sua carriera, ma è uno dei migliori in Europa per far rendere e crescere calciatori anche sconosciuti.

Liverpool-Napoli una finale? Mi aspetto una partita da Napoli: queste sfide hanno sempre esaltato la squadra di Spalletti. Gli azzurri hanno una maturità diversa ora, ad Anfield faranno una gara intelligente. Un po' come fatto contro la Roma, dove la vittoria è stata sottovalutata. All'Olimpico ho visto una maturità nell'attesa degli azzurri, che hanno vinto da grandissima squadra.

L'exploit di Simeone da Firenze a Napoli? Parlando di maturità, parlo anche di Simeone. A Firenze e a Cagliari soffriva la concorrenza, ora invece è tutto diverso. Non soffre più l'essere il secondo o il terzo attaccante, è più sereno e accetta il proprio ruolo. Non è vero quando si dice che sono tutti titolari... Detto questo mi ha meravigliato: credevo si intristisse alle spalle di Osimhen e invece ha superato tutto. È maturato come uomo e come calciatore, in questo è stato bravo anche Spalletti che lo ha convinto di questo ruolo nuovo per lui".