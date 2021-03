Bucchioni: "Stagione più che positiva, il Napoli è superiore alla Juventus"

Enzo Bucchioni, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Se consideriamo quello che ha fatto Gattuso nel corso di questa stagione è positivo. Ha avuto anche un problema agli occhi e non è stato benissimo. Lui non ha mai chiesto giustificazioni ma solo comprensione. Il Napoli è ancora in corsa per la Champions League, nonostante tutto. La stagione è più che positiva. La storia comunque sembra scritta. Aspettiamo il 7 aprile. La partita con la Juventus sarà importantissima. In questo momento ritengo che il Napoli sia più avanti della Juventus, così come lo pensavo ad ottobre.

Roma? Pau Lopez non è un portiere da Roma. Lo stesso allenatore ad un certo punto gli ha preferito Mirante. Anche Mirante va bene per fare il secondo o il terzo. La Roma ha avuto portieri straordinari come Allison. Serve un portiere che si equivalga con il livello di altri calciatori della rosa".