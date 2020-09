Bucchioni sul finto esame di Suarez: "Qualcuno ha pensato e organizzato tutto"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli Enzo Bucchioni, giornalista, ha commentato il caso Suarez: "Ricordo bene le parole dell'esaminatore dell'uruguaiano, Lorenzo Rocca, furono molte belle, parlò anche dei lavoratori stranieri e della loro integrazione in Italia. E' incredibile come due ore dopo che hai compiuto un falso hai il coraggio di presentarti in diretta in radio e racconti tutta un'altra storia, come è possibile? E' la solita brutta storia all'italiana. Spero che questi professori ne escano puliti, se non fosse così sarebbe grave, noi lasciamo in mano a questi docenti il futuro dei nostri figli. Un professore che falsifica le prove per un calciatore accade perché nn ci sono più valori, si è asserviti al più potente. Di questi casi ne succedono tanti nel nostro Paese. Vorrei che venissero fuori tutte le responsabilità. Qualcuno ha pensato e organizzato questa truffa, non è possibile che all'università di Perugia siano impazziti all'improvviso".