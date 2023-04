Bucciantini: “A Napoli non c’è nessun tarlo, la gente sa che la delusione non sarà anche domani”

"La vittoria del campionato del Napoli è costruita sul talento e in diverse cose, nelle scelte, nei giocatori e nelle idee".

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato della festa scudetto rinviata per il Napoli: “A questa delusione manca il dramma, perché sai che sarà solo di oggi e non di domani. Oggi c’era tutta questa passione e quando sei insieme cambia tutto, questi sono momenti nei quali capisci i valori dello sport. La vittoria del campionato del Napoli è costruita sul talento e in diverse cose, nelle scelte, nei giocatori e nelle idee. Il Napoli h fatto diventare queste cose facili, ma non sono facili da realizzare e oggi se ne sono ricordati.

Nelle ultime settimane hanno avuto tanti avvisi su questo e sono stati tanto bravi a farle sembrare facili e perfino entusiasmanti. In città questo dubbio non è venuto, non c’è nessun tarlo. Oggi capisci che c’è tempo, non è oggi, sarà domani”.