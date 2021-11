Bucciantini avvisa l’Inter: “Col Napoli è decisiva. Gli azzurri devono dimostrare una cosa”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista. “La Nazionale ha sbagliato una partita diventata troppo difficile, ci siamo messi in una situazione delicata in un girone in cui avevamo vantaggio tecnico. Abbiamo qualità e risorse per tirarci fuori, anche il Portogallo ci sarà ai playoff quindi non c’è niente di assicurato. Tutto nasce dal pari contro la Bulgaria, che ci avvelena la coda. Andremo a giocarci le due partite, penso che tutte le altre gare tifavano le altre perché è peggio con l’Italia agli spareggi.

Mancini ha troppa riconoscenza verso il gruppo? Va detto che abbiamo avuto delle assenze, da quando si è fatto male Spinazzola in generale la squadra ha giocato peggio. Poi mancavano Pellegrini e Verratti, Jorginho poi non era in condizione. Non voglio essere pessimista, con la Svizzera non abbiamo fatto nemmeno tanto male. Purtroppo si sono messi in una situazione in cui invece bisognerà giocare bene, con gare secche. L’eliminazione diretta renderà i valori e le gare ancora più bloccate. Molto conterà anche il fattore in casa. Ovviamente sarebbe meglio evitare il Portogallo, nelle prossime 2 gare a parte una finale con il Portogallo a Lisbona saremmo comunque favoriti. Speriamo che gli attaccanti arrivino in forma.

Inter-Napoli? Chiaramente per l’Inter è una partita già decisiva, prima o poi dovrà vincere uno scontro diretto. Questo non vuol dire che la gara non sia meno importante per il Napoli. Sono sempre convinto che il Napoli di Sarri perse lo Scudetto con la partita persa in casa contro la Juventus per 0-1: in quel momento bisognava dare un segnale alle avversarie. Puoi perdere e la classifica non cambia magari però se il Napoli è più forte deve dimostrarlo. Sarà una grande partita, l’Inter è fortissima e profonda, forse può cambiare la partita perché pesca meglio dalla panchina. Ma è una gara importante per il Napoli, perché questo è il suo momento”.