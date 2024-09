Bucciantini: "C'è una grande differenza tra McTominay e Hamsik"

Marco Bucciantini, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Cagliari è una squadra che ti fa giocare male, che lotta e che viene addosso in ogni zona del campo. Il Napoli dovrà pareggiare a livello agonistico e dovrà essere superiore tecnicamente, così può fare la differenza.

McTominay come Hamsik? Come leadership sì, perché come giocatori mi sembrano diversi. Hamsik aveva una lettura dello spazio davanti che è stata la migliore di tutta la Serie A. McTominay è più di presenza in mezzo al campo, Hamsik era un attaccante che giocava a centrocampo e vinceva le partite, mentre lo scozzese le costruisce. Anguissa? Dev’essere un po’ liberato da certi compiti, lo vedo meno pericoloso adesso, io lo vedo molto bene tra le linee”.