Bucciantini: “Come se fosse aprile 2023, Osimhen ha riportato il Napoli nella bellezza”

"La bellezza chiama la bellezza, Osimhen fa un gol così e partono 15' di Napoli che ha dimenticato tutto".

Nel corso di 'Sky Calcio Club', Marco Bucciantini, giornalista e opinionista, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Monza: "La bellezza chiama la bellezza, Osimhen fa un gol così e partono 15’ di Napoli che ha dimenticato tutto. E’ come se fosse stato aprile del 2023 e per un attimo hanno rivissuto su quella straordinaria nuvola dove erano.

Avevano la testa in cielo e piedi in terra, è ritornata per un attimo quella squadra. Zielinski che non stava facendo niente da mesi, al di là che a Barcellona doveva esserci, trova subito un grande gol anche lui. Entra quell’altro (Raspadori, ndr.) e al primo pallone che tocca segna. Iniziano a succedere una serie di eventi. Osimhen, che è il nostro Ulisse, ha riportato il Napoli laggiù nella bellezza”.