Bucciantini: “Con Cristante l’arbitro ha avuto intelligenza, nel secondo giallo a Osimhen no”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', Marco Bucciantini, giornalista e opinionista Sky, ha commentato gli episodi da moviola di Roma-Napoli: "Con Cristante nel primo tempo l’arbitro, secondo me giustamente, ha gestito emotivamente il momento. Una prima ammonizione un po’ severa, dopo un fallo che magari all’80’, senza ammoniti poteva essere anche giallo, l’ha gestita con intelligenza. Nel caso del secondo giallo ad Osimhen non l’ha gestita, però la partita è diventata sempre più difficile da arbitrare”.

