Bucciantini: "Conte? Ma quale caro! Lukaku l'ha fatto rivendere a 100, Pogba da 0 a 110"

Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto a Canale 8, alla trasmissione Ne Parliamo il Lunedì

Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto a Canale 8, alla trasmissione Ne Parliamo il Lunedì: "Conte? Se fai un referendum tutti lo vogliono, dalla Juve al Milan passando per Napoli. E' un'assicurazione, la squadra suderà. Con lui il gregario diventa campione e il campione comincia a sudare come un gregario e lui in questo incrocio dialoga con la gente che pensa che tu gli stia dando tutto. Conte arriva subito e rivoluziona tutto, cambia in meglio le cose. Il fatto che sia caro è un luogo comune. Lui ti fa spendere 60 per Lukaku e te ne fa incassare 100, ti fa spendere 0 per Pogba e te ne fa prendere 110".