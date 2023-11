Bucciantini: “Curriculum Tudor? Non si giudica così, Sarri veniva da esoneri..."

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Igor Tudor a Canale 8

TuttoNapoli.net

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Igor Tudor a Canale 8: “Curriculum Tudor? Non è giusto giudicare così un allenatore, pensiamo a Sarri che veniva da esoneri in carriera col Sorrento e non solo. Tudor e’ giovane, non può avere certo il curriculum di un ‘55 o un ‘60, il Verona senza di lui perde 30 punti, il Marsiglia senza di lui passa da lottare per il titolo a quasi per la salvezza e ricordiamo che era stato scelto dalla Juventus prima di continuare con Allegri”.