Bucciantini distrugge la Supercoppa: "E' una porcata, una marchetta che si fa solo per soldi!"

Nel corso di Ne Parliamo Il Lunedì su Canale 8 Marco Bucciantini, opinionista televisivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento attuale del Napoli:

"C’è crisi di vocazione degli arbitri perché di loro raccontiamo solo le polemiche con racconti sbagliati. I giovani arbitri prendono botte da tutte le parti, calando la base a disposizione è normale che peggiora la qualità nella selezione interna. Le difficoltà sull’organizzazione della Supercoppa sono state determinate anche dal fatto che Napoli Lazio e Fiorentina non erano gradite. Questa Supercoppa è una vergogna. Possiamo dirlo? Una marchetta che si fa per soldi che non è neanche tanto opportuno pubblicizzare. Una porcata. Il ruolo di Kvara è il più studiato ma sono calciatori che non si risparmiano e forzano sempre le giocate. Chi discute Kvara non ama il calcio".