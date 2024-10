Bucciantini: "In un aspetto Conte è il numero uno al mondo! Empoli? Occhio ai giovani..."

Marco Bucciantini, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’Empoli è una squadra che ha tanto mestiere di Serie A, quando fa i punti li sa accumulare, è la formica del campionato. E’ partita bene quest’anno, è una squadra in fiducia. Ha due o tre giovani affamati come Esposito e Fazzini.

Conte? Mi piacciono anche i ricercatori, quelli che vogliono vedere un’idea e lasciano sullo sfondo i risultati. Poi c’è invece chi sacrifica tutto per i risultati. Guardiola è tra i primi tre al mondo, poi gli altri due riguardano i pareri soggettivi. Conte sa tenere unito il gruppo, non fa sentire i campioni sazi ed il suo modo di allenare può essere una candela che fa più luce e che brucia da due parti. Per me Conte è il più bravo al mondo nel trasformare subito le cose, lui in pochi mesi ha trovato il nocciolo e l’anima del problema e l’ha risolto. Al calcio italiano manca un Klopp che è un personaggio positivo”.