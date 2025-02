Bucciantini: "Kvara? O ne hai un altro pronto o andava tenuto! Art.17? Dovevi aver paura solo in un caso"

Il giornalista Marco Bucciantini, ai microfoni di Canale 8 nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’, è tornato sulla questione Kvaratskhelia-Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Tu hai cominciato la stagione con il contratto aperto di Kvara, però nessuno pensava Kvara sarebbe andato via a gennaio. È diventato poi via via inevitabile, e ad un certo punto hai preparato e costruito la cessione di Kvara.

Per me la cessione di Kvara la costruisci se hai già un giocatore, se no gli dici: ‘Kvara, si va avanti così fino a giugno e poi a giugno te ne vai’. Ora invece di 75 milioni te ne davano 71, perché gli scadeva dopo parecchio il contratto, nel 2027. Minaccia Articolo 17? Ma solo se sei convinto di perdere! Uno minacciato, ha paura solo se è minacciabile se no non ha paura. Se c’erano i termini per farlo, allora hai sbagliato a dargli i termini per farlo”.