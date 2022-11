Bucciantini: “Liverpool-Napoli partita leggendaria, ad Anfield tutto può accadere”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista e scrittore

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista e scrittore: "In questo momento il Napoli è molto più fluido del Liverpool. Resta una partita leggendaria, resta Anfield dove tutto può accadere, si vivono momenti indimenticabili e gli azzurri lo vivono con l’ambizione di restare sull’apice e di conservare l’incanto. I partenopei costruiscono partita dopo partita, sabato c’è un’altra partita significativa. In questa stagione che tutti vedono molto lunga, io vedo che il Napoli vive bene ogni spezzone. Kvara e Fagioli sono due valori imparagonabili, la differenza sta nel come vengono chiacchierati dalla stampa, ad esempio Fagioli per molti a 22 anni è un valore da sperimentare, mentre un ragazzo che viene dalla Georgia è già un fenomeno. Quando c’è un allineamento tra società e allenatore, diminuendo alibi è un bene per il calcio”.