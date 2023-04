Bucciantini: "Lo scudetto del Napoli è il più lungo della storia, nasce da un decennio"

Questo il pensiero di Marco Buccianti, ospite di Canale 8 per la trasmissione Ne Parliamo Il Lunedì.

TuttoNapoli.net

“Lo scudetto che il Napoli sta per vincere, è il più lungo della storia, affonda le radici in oltre un decennio". Questo il pensiero di Marco Buccianti, ospite di Canale 8 per la trasmissione Ne Parliamo Il Lunedì.

Questo è lo scudetto di, tutti, quelli che, in questi anni, hanno portato il Napoli a competere tante volte e, anche, grazie a loro, oggi si raccolgono i frutti di una lunga semina. Nella foto della cerimonia dovrebbero esserci tutti quelli che hanno contribuito a questo traguardo. Di Lorenzo? È un capitano perfetto, ha grande capacità comunicativa ed un un leader all'interno dello spogliatoio".