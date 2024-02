Bucciantini: "Mazzarri è un pezzo di storia che De Laurentiis ha picconato"

Il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto a Canale 8 per commentare il momento difficile che sta vivendo in stagione il Napoli

Il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto a Canale 8 per commentare il momento difficile che sta vivendo in stagione il Napoli: "Non è una notizia sconvolgente. La ricerca di figure così diverse tra loro, con un calcio diverso, ha complicato tutto ed ora si torna ad uno che conosce la rosa ed un certo calcio. La squadra però si è persa anche emotivamente. E’ una cattiva annata, ma cattiva anche nel senso cinico e perfido. Mazzarri è comunque un pezzo di storia che De Laurentiis sta picconando. Si è partiti da Spalletti, ma picconando man mano trovi gli altri”.