Bucciantini: "Osimhen via? Spenderei la metà della clausola per Zirkzee"

Marco Bucciantini, opinionista televisivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento attuale del Napoli a Canale 8

TuttoNapoli.net

Marco Bucciantini, opinionista televisivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento attuale del Napoli a Canale 8: "Il Barça ti lascia la possibilità di sperare. non dimentichiamolo, saranno i campioni di Spagna contro i campioni d’Italia. Con tante affinità sui percorsi che finora hanno vissuto le due squadre. Oggi c’è una cappa sul Barcellona.

Ci sono difficoltà ambientali. Fino a poco tempo fa loro erano una rivendicazione politica e oggi non riescono a riempire uno stadio di 40.000 posti. Il Napoli può giocare al cospetto di questo avversario, che resta favorito, sia chiaro. Ma non tale da infrangere ogni velleità. In Italia oggi non ci sono gruppi abituati a vincere solo; il Napoli lo aveva perché Kvara e Osimhen vinceranno. Sono stufo di sentire frasi fatte su ciò che non è andato finora. La verità è una soltanto: il Napoli non è andato bene perché era messo male in campo. Se Osimhen va via si deve prendere Zirkzee: lui è un faro, giocatore di classe e potenzialità immense. Quanto sarà la clausola? La metà dei soldi li spenderei per lui".