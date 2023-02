Bucciantini replica a Caressa sul possesso palla: "Se sai cosa farci, è meglio che la tieni"

“Se sai cosa farci con la palla è meglio che la tieni”. Così Marco Buccianti parla ai microfoni di Canale 8, durante la trasmissione Ne Parliamo il lunedì

“Se sai cosa farci con la palla è meglio che la tieni”. Così Marco Buccianti parla ai microfoni di Canale 8, durante la trasmissione Ne Parliamo il lunedì, replicando alle frasi del collega di Sky Fabio Caressa, che aveva dichiarato che ‘Il possesso palla non esiste, è una statistica che non esiste”.

Bucciantini a Canale 8 espone il suo pensiero: “Le grandi squadre del calcio europeo hanno tutte sul 60% di possesso palla, l’importante poi è essere efficaci. Il Milan in questo mese si è ritrovato abbassandosi, ma quando sai cosa fare con la palla diventi una squadra impressionante come il Napoli di quest’anno. Mi pare una cosa ovvia. Rrahmani dieci mesi fa lo sapeva fare un passaggio lungo o faceva solo un rinvio? Il Napoli quando è rimasto in dieci uomini ha tenuto la palla, l'ha fatta girare perchè dietro c'è un allenamento ed un lavoro fatto"