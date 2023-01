Bucciantini: "Scudetto aperto, ma c'è sempre una favorita ed è il Napoli"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista: “La corsa scudetto? È sempre aperta ed ha sempre una favorita. Non può essere cambiato niente per una sconfitta che ha tardato ad arrivare perché la qualità del Napoli è stata straordinaria. È stata una partita in cui l’Inter è stata superiore, il Napoli da domenica deve ricominciare a mettere distanza. Chi lo voleva, il risultato lo ha trovato.