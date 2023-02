Bucciantini: "Se il Napoli fosse una nobile del calcio europeo sarebbe la favorita della Champions"

"Ha gioco di squadra, prodezze dei singoli, entusiasmo, idee. E sognare non è sbagliato".

E sognare non è sbagliato". Scrive così sulla Gazzetta dello Sport il giornalista e scrittore Marco Bucciantini: "Se a giocare come il Napoli, a correre come il Napoli, a dominare come il Napoli, a fabbricare occasioni come “naturalmente” produce il Napoli, a vivere la partita con la serenità dei forti (dentro, fuori, da soli, insieme) come fa il Napoli, a riempire il campo e i sensi come pervade il Napoli, a cagionare sofferenze agli avversari come succede contro il Napoli, insomma, se a creare tutto questo effetto fosse una qualsiasi altra squadra da tempo piantata nel vertice del calcio europeo, nessuno avrebbe dubbi: sarebbe la favorita della Champions stagionale".