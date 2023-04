Bucciantini: “Se il Napoli ha una chance nella storia di vincere la Champions è questa"

“Il Napoli aveva vinto un mese pieno senza Osimhen, ma quando ti abitui a giocare con un giocatore così poi diventa più difficile rinunciarci".

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto il giornalista e scrittore Marco Bucciantini: “Il Napoli aveva vinto un mese pieno senza Osimhen, ma quando ti abitui a giocare con un giocatore così poi diventa più difficile rinunciarci. Questo Milan ha dimostrato che vive molto sull’entusiasmo, quel 4-0 in campionato fa sentire molto forte i rossoneri per la sfida di Champions. Solo per questo il Napoli avrebbe evitato di dare alla squadra di Pioli certe convinzioni, perché sulle convinzioni l’anno scorso il Milan ha costruito un capolavoro.