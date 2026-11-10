Bucciantini: "Se Napoli è ultimo in alcune statistiche deve farsi qualche domanda"

Napoli, Bucciantini: serve un obiettivo che renda più felici, adattando le idee ai numeri

Il Napoli deve fare i conti con la realtà dei numeri e ripartire da un’idea di gioco più concreta. È la lettura di Marco Bucciantini, che fotografa una squadra in difficoltà e indica la strada per uscirne, partendo dalle statistiche e dall’atteggiamento mostrato in campo. Un’analisi che ruota attorno a un concetto: servono obiettivi alla portata, capaci di restituire fiducia e serenità a un gruppo in crisi.

Obiettivi e realtà: “Devi cucire le tue idee”

Come spiega Bucciantini a Sky Sport, “il Napoli deve darsi un obiettivo in campo che li renda più felici”. Il punto di partenza sono i numeri: “Se sei ultimo in alcune statistiche, ci devi fare i conti con la realtà”. Il riferimento è in particolare al recupero palla, dove la squadra è ultima o quasi. Un dato che, secondo il giornalista, era migliore in altre fasi della stagione e che impone di adattare le proprie idee a ciò che il gruppo riesce davvero a fare, “cucendole” sulla realtà. Un invito alla concretezza, in un momento in cui i principi di gioco devono fare i conti con le caratteristiche dei giocatori e con le difficoltà del momento.

Allegri e le parole di domenica

Bucciantini si è soffermato anche sull’atteggiamento dell’allenatore nella gara di domenica. Allegri avrebbe usato frasi mai utilizzate prima, in una prova che il giornalista giudica molto positiva. Il tecnico, ha sottolineato, “ha accompagnato i calciatori nella partita”, mostrando una vicinanza al gruppo diversa dal passato. Un segnale incoraggiante in una fase complicata, che indica la volontà dell’allenatore di restare accanto alla squadra e di costruire insieme a lei la risalita, passo dopo passo, partendo da obiettivi concreti.