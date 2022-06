Bucciantini su Mertens: “Non vorrei mai vederlo con una maglia diversa, ecco il motivo di quella richiesta”

"Nel calcio si tratta, dove ci sono caratteri spigolosi la trattativa parte da lontano".

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Sky Marco Bucciantini ha parlato di Dries Mertens: "Ha fatto quella richiesta al Napoli perché ha capito di avere ancora un po’ di mercato. E’ un giocatore forte ed ancora integro. Nel calcio si tratta, dove ci sono caratteri spigolosi la trattativa parte da lontano. Un calciatore a quell’età, con la sua storia e la sua riconoscibilità non può ragionare solo sul contratto. Può essere anche che sia irritato per le difficoltà che incontra, perché la sua volontà è quella di restare a Napoli. Con una maglia diversa da quella del Napoli non ce lo vedo, non vorrei vedercelo nemmeno se fossi un dirigente. Certe storie le vorrei confermare, perché possono dare un valore alla società. Mi conserverei uno dei protagonisti di questi ultimi 10 anni del Napoli”.