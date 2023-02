Bucciantini: "Tutto è cominciato da Napoli-Liverpool. A Empoli una clamorosa novità"

"Tutti sono tecnicamente migliorati, Lobotka non era questo, l'ha creato Spalletti".

Marco Bucciantini, scrittore e giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante 'Ne Parliamo il Lunedì': "Siamo difronte ad una clamorosa novità: una squadra che spinge su 2-0 in dieci e in trasferta. Restano in dieci, avevano giocato in Champions in settimana, e l'Empoli non ha visto più palla. Il Napoli poteva restare anche in sette, non sarebbe cambiato nulla. Sanno fare tutto, con la palla e senza. E' cominciato tutto da Napoli-Liverpool, la partita è iniziata da lì e qualcuno non ha ancora fischiato la fine.