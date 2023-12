Budel: "Ho visto il Cagliari dal vivo, vi racconto punti di forza e punti deboli"

Alessandro Budel, ex centrocampista e commentatore tecnico per Dazn, è intervenuto al microfono di Radio Marte.

Alessandro Budel, ex centrocampista e commentatore tecnico per Dazn, è intervenuto al microfono di Radio Marte: "Il Cagliari è una squadra che non muore mai. L'ho visto dal vivo, per Dazn, sia con il Frosinone che con il Sassuolo, quando ha compiuto rimonte straordinarie. E' una squadra che combatte, ha gamba ma anche qualche fragilità in difesa e con qualche difficoltà, tant'è che penso farà qualcosa a gennaio. Però ha spirito, ha corsa e tante alternative in attacco da poter utilizzare nel corso della partita.

Il Napoli affronta una squadra non facile da superare, converrebbe agli azzurri chiuderla prima del finale, quando succede sempre qualcosa quando si parla dei Cagliari. Importante, per gli azzurri, affrontare la partita con la testa giusta, mostrando i progressi recenti. Fa specie vedere il Napoli così distante dalla vetta, la squadra deve recuperare terreno e ha tutti i mezzi per poter scalare la classifica. Glielo auguro, con un Napoli protagonista, peraltro, il campionato sarebbe più equilibrato".