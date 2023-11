Buffon a sorpresa: "Io so da luglio cosa serve al Napoli"

Il capo delegazione della Nazionale italiana Gianluigi Buffon è intervenuto alla presentazione del libro "Kvaradona. Un miracolo georgiano"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il capo delegazione della Nazionale italiana Gianluigi Buffon è intervenuto alla presentazione del libro "Kvaradona. Un miracolo georgiano" di Emanuele Giulianelli: "Io è da luglio che so cosa serve al Napoli, ma io non vivo quella situazione (ride, ndr). A parte tutto, non voglio essere banale, ma avendo vissuto gli spogliatoi so che se non sai in prima persona ciò che si sta creando, cosa riesce a dare l'allenatore, poi la colpa è sua, ma bisogna viverle le situazioni per avere un'idea reale.

Poi è chiaro che ripetersi è sempre più difficile che vincere soprattutto in una realtà simile. Lo scorso anno il Napoli giocava sulle ali dell'entusiasmo e c'era distanza con rivali remissive per merito del Napoli. Ora si è ripartiti da zero e in alcuni momenti l'energia non è la stessa di prima".