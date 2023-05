Buffon: "Con Meret il Napoli ha dimostrato che si può vincere anche con un portiere italiano"

"Carnesecchi e Vicario sono i due prospetti migliori, qualcosa di più, hanno dimostrato parecchio".

Nella sua intervista a margine della Milano Football Week, il portiere del Parma, Gianluigi Buffon, ha parlato anche della possibilità di vedere Carnesecchi alla Juventus in futuro: "La Juve ha già due portieri enormi, uno è Szczesny e l'altro è Perin, dimostra di essere un titolare. Carnesecchi e Vicario sono i due prospetti migliori, qualcosa di più, hanno dimostrato parecchio, possono ambire a una grande squadra e a carriera luminosa. Juve, Milan, Roma e Inter senza portiere italiano mi dispiace, Napoli ha dimostrato con Meret che si può vincere anche con italiano".

La Juve può vincere l'Europa League?

"Diciamo che il mio cruccio non era proprio l'Europa League ma se l'avessimo vinta non mi avrebbe fatto schifo. La Juve può vincerla perché è a due partite dalla vittoria, ha un turno secondo me complicato, la partita dell'andata ci ha confermato un grande equilibrio. I dettagli faranno la differenza, ma per la storia che ha, per la rosa che ha ha tutte le carte in regola per vincerla".